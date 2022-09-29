Член КДК РФС Мирзоян выступил против приостановки чемпионата России по футболу

Член Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Александр Мирзоян отреагировал на информацию о возможной приостановке чемпионата России по футболу из-за частичной мобилизации.

«Сейчас никто не знает, что и как будет. Мне кажется, приостанавливать чемпионат в любом случае мы не будем. Люди должны играть, не будут же они просто сидеть», — цитирует Мирзояна Metaratings.ru.

Он подчеркнул, что пока непонятно, кто будет призван в армию.

«На передовых позициях тоже есть болельщики футбола. Когда их любимая команда выигрывает, это также им поддержка. Поэтому считаю, что играть надо», — заключил он.

После десяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 26 очками. На втором месте — «Ростов» (22 очка). Замыкает тройку ЦСКА (20 очков).

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу возможной приостановки чемпионата России по футболу.