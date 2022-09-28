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Червиченко заявил, что не видит причин для остановки сезона в РПЛ

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу возможной приостановки чемпионата России по футболу.
Червиченко заявил, что не видит причин для остановки сезона в РПЛ
  • РИА Новости

«Я не вижу никаких резонов в приостановке чемпионата. Я не слышал о возможной приостановке чемпионата ни от руководителей РФС, ни от Премьер-лиги», — цитирует Червиченко Metaratings.ru.

После десяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 26 очками. На втором месте — «Ростов» (22 очка). Замыкает тройку ЦСКА (20 очков).

Ранее депутат Госдумы Роман Терюшков прокомментировал возможную приостановку чемпионата России по футболу.

 

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