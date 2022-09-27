военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Терюшков: надо останавливать не футбол, а шоу, как «Танцы на льду»

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Роман Терюшков высказался по поводу возможной приостановки чемпионата России по футболу.
Терюшков: надо останавливать не футбол, а шоу, как «Танцы на льду»
  • Gettyimages.ru
  • © David Madison

«Стоит останавливать не футбол, а развлекательный контент. Например, различные шоу, как «Танцы на льду», которые не несут никакой духоподъёмной и сплачивающей силы, а пропагандируют бог знает что», — цитирует Терюшкова Sport24.

Он добавил, что недопустимо, когда на лёд выходят люди непонятной ориентации и «корёжат из себя неизвестно что».

После десяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 26 очками. На втором месте — «Ростов» (22 очка). Замыкает тройку ЦСКА (20 очков).

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищёв не исключил, что футбольный чемпионат России может быть приостановлен.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить