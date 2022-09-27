Терюшков: надо останавливать не футбол, а шоу, как «Танцы на льду»

Депутат Госдумы Роман Терюшков высказался по поводу возможной приостановки чемпионата России по футболу.

«Стоит останавливать не футбол, а развлекательный контент. Например, различные шоу, как «Танцы на льду», которые не несут никакой духоподъёмной и сплачивающей силы, а пропагандируют бог знает что», — цитирует Терюшкова Sport24.

Он добавил, что недопустимо, когда на лёд выходят люди непонятной ориентации и «корёжат из себя неизвестно что».

После десяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 26 очками. На втором месте — «Ростов» (22 очка). Замыкает тройку ЦСКА (20 очков).

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищёв не исключил, что футбольный чемпионат России может быть приостановлен.