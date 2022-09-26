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В Госдуме допустили приостановку чемпионата России по футболу

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Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв не исключил, что футбольный чемпионат России может быть приостановлен.
В Госдуме допустили приостановку чемпионата России по футболу
  • РИА Новости

«Приостановка чемпионата России? Всё может быть! Но я очень надеюсь, что этого не случится. Сейчас мы все читаем информацию о том, что РФС ведёт переговоры с Министерством обороны и с Министерством спорта. Также создан штаб по решению мобилизационных вопросов», — приводит слова Свищёва Sport24.

После десяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 26 очками. На втором месте — «Ростов» (22 очка). Замыкает тройку ЦСКА (20 очков).

Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, что игрокам самарской команды ещё не приходили повестки.

 

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