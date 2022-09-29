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Ахметов — о недоверии главного тренера «Краснодара»: никаких проблем больше нет

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Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов высказался по ситуации с главным тренером команды Александром Сторожуком.
Ахметов — о недоверии главного тренера «Краснодара»: никаких проблем больше нет
  • Gettyimages.ru

«Конечно, мы общаемся. Чтобы не было недопонимания, мы ещё раз поговорили. Никаких проблем нет. Всё в рабочем режиме. Я думаю, тренеру даже приятно, когда у него амбициозные футболисты, которые хотят играть. Это должно идти только в плюс», — цитирует Ахметова Metaratings.

Напомним, «Краснодар» одержал победу в матче десятого тура РПЛ с «Химками» (3:1). Ахметов вышел на поле на 86-й минуте. Хавбек позже заявил, что крайне недоволен игровым временем. В следующей игре с «Пари НН» (2:0) в рамках Кубка России футболист попал в стартовый состав.

«Краснодар» находится на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 20 очками.

Ранее защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов оценил шансы команды выиграть Кубок России по футболу сезона-2022/23.

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