Тарасова считает удачной программу Валиевой на тему допинг-скандала

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова высказалась о произвольной программе олимпийской чемпионки Камилы Валиевой на тему допинг-скандала.

«Я не отношусь к тем, кто так говорит. Я считаю, что тема раскрыта очень хорошо, мне было интересно смотреть. Я благодарна за то, что посмотрела эту программу», — цитирует Тарасову ТАСС.

16-летняя фигуристка выступала под саундтрек к фильму «Шоу Трумана» и фрагмент из выпуска новостей. В конце произвольной программы она сделала отсылку к допинг-скандалу на ОИ-2022, прикрыв голову капюшоном в конце программы так же, как закрывалась от журналистов.

Ранее бронзовый призёр чемпионата России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева поделилась впечатлениями от выступлений Валиевой на контрольных прокатах национальной сборной.





