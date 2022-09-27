Худайбердиева: плакала после программы Камилы Валиевой

Бронзовая призёрка чемпионата России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева поделилась впечатлениями от выступлений Камилы Валиевой на контрольных прокатах национальной сборной.

«Девочек я смотрела. Плакала после программы Валиевой. Первый раз плакала, когда она выступала на «Влюблённых в фигурное катание», когда она показывала свою олимпийскую короткую программу. Но вообще мне понравились все», — цитирует Худайбердиеву Sport24.

16-летняя фигуристка выступала под саундтрек к фильму «Шоу Трумана» и фрагмент из выпуска новостей. В конце произвольной программы она сделала отсылку к допинг-скандалу на ОИ-2022, прикрыв голову капюшоном в конце программы так же, как закрывалась от журналистов.

Ранее сообщалось, что фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в соревнованиях танцевальных пар, приняли решение взять паузу в выступлениях.