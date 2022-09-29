В УЕФА отреагировали на желание ФНЛ интегрировать команды из Крыма в чемпионат России

В пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировали возможное включение крымских и севастопольских команд в чемпионат России.

«Убедительно просим вас ознакомиться со следующим решением, принятым исполнительным комитетом УЕФА в декабре 2014 года. Что касается ситуации в Крыму, то в соответствии с решением УЕФА исполнительный комитет принял решение запретить крымским клубам участвовать в соревнованиях, организованных РФС, с 1 января 2015 года, и чтобы этот регион считался особой зоной для футбольных целей до дальнейшего уведомления», — приводит слова представителя пресс-службы «Спорт-Экспресс».

24 августа была создана Лига Содружества по футболу для команд ЛНР, ДНР, Абхазии и Южной Осетии.

ФНЛ 22 августа объявила о создании рабочей группы для анализа готовности клубов Крыма к интеграции.

Напомним, что УЕФА разрешил крымским клубам выступать только в чемпионате региона. В 2015 году для команд полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой Крымского футбольного союза.

Ранее сообщалось, что максимум три клуба из Крыма претендуют на попадание в зону «Юг» Второй лиги ФНЛ.