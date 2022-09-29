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Адиев рассказал об интересе со стороны российских клубов

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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал об интересе со стороны клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Адиев рассказал об интересе со стороны российских клубов
  • РИА Новости

«Клубы называть не хотел бы, но могу сказать, что заинтересованность проявляет ряд российских клубов. Есть и контакты с зарубежными клубами с Востока», — приводит слова Адиева «Чемпионат».

Адиев возглавил сборную Казахстана в апреле 2022 года. Он также работал в махачкалинском «Анжи», грозненском «Ахмате», «Чайке» (село Песчанокопское, Ростовская область), махачкалинском клубе «Легион Динамо» и нижегородской «Волге».

Ранее Адиев поделился мнением о перспективах возвращения российского футбола на международную арену.

 

 

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