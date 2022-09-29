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Лукину грозит штраф в 3 млн рублей за дачу взятки на получение военного билета и ВУ

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Сергей Кожевников, адвокат бывшего хоккеиста «Салавата Юлаева» Владислава Лукина, рассказал, что спортсмен признался в даче взятки для получения военного билета и водительского удостоверения (ВУ).
Лукину грозит штраф в 3 млн рублей за дачу взятки на получение военного билета и ВУ
  • Gettyimages.ru

«Мой подзащитный Лукин добровольно обратился с явкой с повинной. Также старшим следователем Ленинского межрайонного следственного отдела была составлена другая явка с повинной — по факту незаконной передачи денежных средств с целью получения водительского удостоверения. Данная явка с повинной также находится в материалах уголовного дела», — приводит слова Кожевникова ТАСС.

Отмечается, что гособвинитель запросил для Лукина штраф в размере 3 млн рублей в пользу государства. Следующее заседание пройдёт 3 октября.

Напомним, что хоккеисты Анвар Сулейманов, Михаил Воробьёв и Владислав Лукин обвинялись в даче взятки в 2019 году с целью уклонения от военной службы. Сообщалось, что спортсмены передавали деньги через бывшего сотрудника ГИБДД Башкортостана Фарита Самигуллина, на которого также заведено уголовное дело.

Ранее Лукин на допросе в Ленинском районном суде Уфы признал свою вину в даче взятки для уклонения от воинской обязанности.

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