Лукину грозит штраф в 3 млн рублей за дачу взятки на получение военного билета и ВУ

Сергей Кожевников, адвокат бывшего хоккеиста «Салавата Юлаева» Владислава Лукина, рассказал, что спортсмен признался в даче взятки для получения военного билета и водительского удостоверения (ВУ).

«Мой подзащитный Лукин добровольно обратился с явкой с повинной. Также старшим следователем Ленинского межрайонного следственного отдела была составлена другая явка с повинной — по факту незаконной передачи денежных средств с целью получения водительского удостоверения. Данная явка с повинной также находится в материалах уголовного дела», — приводит слова Кожевникова ТАСС.

Отмечается, что гособвинитель запросил для Лукина штраф в размере 3 млн рублей в пользу государства. Следующее заседание пройдёт 3 октября.

Напомним, что хоккеисты Анвар Сулейманов, Михаил Воробьёв и Владислав Лукин обвинялись в даче взятки в 2019 году с целью уклонения от военной службы. Сообщалось, что спортсмены передавали деньги через бывшего сотрудника ГИБДД Башкортостана Фарита Самигуллина, на которого также заведено уголовное дело.

Ранее Лукин на допросе в Ленинском районном суде Уфы признал свою вину в даче взятки для уклонения от воинской обязанности.