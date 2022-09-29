Футболисты сборной Франции были замечены в ночном клубе после поражения от Дании

Футболисты национальной команды Франции посетили ночной клуб в Копенгагене после поражения от Дании в матче шестого тура Лиги наций.

Среди игроков были защитник Рафаэль Варан и форвард Оливье Жиру вместе с датским одноклубником из «Милана» Симоном Кьером, сообщает Befoot.

Сборная Франции потерпела поражение от Дании со счётом 0:2.

Франция является действующим чемпионом мира. Команда следующий матч проведёт с Австралией в рамках группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Ранее сообщалось, что сборная Франции в гостях потерпела поражение в матче группового этапа Лиги наций УЕФА с командой Дании.