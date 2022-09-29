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Матыцин: спортсмены и тренеры — это золотой фонд России

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Глава Министерства спорта Олег Матыцин высказался о российских спортсменах.
Матыцин: спортсмены и тренеры — это золотой фонд России
  • РИА Новости

«Нельзя выделять спорт как отдельное рафинированное сообщество, которое должно пользоваться какими-то привилегиями. Мы видим, что наши спортсмены и раньше, и, я надеюсь, в этот период показывают себя патриотами. Они поддержали президента и высказали однозначное мнение, что спорт — это единая семья», — сказал Матыцин на форуме «Россия — спортивная держава».

Он также заявил, что все сложности и задачи, которые сейчас есть у государства, спорт будет решать вместе со всеми.

«Сейчас не могу что-то сказать по поводу бронирования. Мы понимаем, что спортсмены и тренеры — это золотой фонд. Определённые меры защиты для отдельных категорий будут. Возможно, отсрочка. Пока мы находимся в диалоге с правительством», — добавил Матыцин.

Ранее Матыцин заключил соглашение о сотрудничестве с благотворительным фондом «Мы выступаем как один», основателем которого является бывший гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин.

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