В «Барселоне» хотели бы, чтобы Месси вернулся в клуб в качестве свободного агента

Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу прокомментировал возможное возвращение аргентинского форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси в каталонский клуб.

«Это было бы возможно с финансовой точки зрения, если бы он вернулся, это было бы в качестве свободного агента. Но это решение, которое должно быть принято тренерским штабом и игроком. Я не могу принимать такие решения», — приводит слова Ромеу Goal.

Летом 2021 года Месси перешёл в ПСЖ. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 11 матчах, забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Месси планирует покинуть французскую команду по окончании нынешнего сезона.