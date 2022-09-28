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Точилин — об отменённом пенальти в матче с ЦСКА: у нас разные мнения с судьями

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Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал результат матча третьего тура группового турнира Кубка России с московским ЦСКА.
Точилин — об отменённом пенальти в матче с ЦСКА: у нас разные мнения с судьями

«Сначала порадовались, потом огорчились. Мы смотрим все эпизоды, но, видимо, у нас с судьями разные мнения», — цитирует Точилина «Матч ТВ».

По его мнению, получилась хорошая кубковая игра. Точилин признал, что у «Сочи» есть определённые проблемы — травмы футболистов.

«Нобоа — важный игрок для нас, но он позднее присоединился к нам после перерыва, поэтому не забываем, что на него легла большая нагрузка. Хотелось бы её чуть-чуть снять с него. Дали ему время восстановиться», — сказал Точилин.

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу клуба из Москвы.

В составе армейской команды отличились Константин Кучаев (23-я минута), Фёдор Чалов (73-я). У черноморского клуба мяч забил Владислав Сарвели (52-я).

За три минуты до гола Чалова главный арбитр встречи Алексей Сухой отменил назначенный пенальти за нарушение против Владислава Сарвели после просмотра VAR.

ЦСКА (девять очков) лидирует в группе D. «Сочи» (ноль) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице.

Ранее «Динамо» по пенальти уступило «Оренбургу» в матче Кубка России по футболу.



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