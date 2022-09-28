Сторожук: «Краснодар» заслуженно обыграл «Пари НН» в матче Кубка России

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался о результате матча третьего тура группового раунда Кубка России по футболу.

«Объективно во втором тайме мы переиграли соперника, функционально выглядели на порядок лучше. Наверное, заслуживали больше этой победы», — цитирует Сторожука «Матч ТВ».

Вместе с тем он назвал «Пари НН» хорошо организованной командой.

«Первый тайм нам не удался, потому что в таких сочетаниях не успели наладить сыгранность», — добавил Сторожук.

Два гола в концовке матча принесли «Краснодару» победу над «Пари НН» (2:0) в Кубке России. Мячи забили Джон Кордоба (85-я минута), Олакунле Олусегун (87-я).

«Краснодар» (семь очков) лидирует в группе А. «Пари НН» (пять) занимает второе место в турнирной таблице.

Ранее «Динамо» по пенальти уступило «Оренбургу» в матче Кубка России по футболу.





