Гончаренко: «Уралу» сейчас очень нужны такие победы, как над «Торпедо»

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча Кубка России по футболу с московским «Торпедо».

«Если предыдущие матчи мы говорили, что хорошо играли и проигрывали, то сейчас мы не очень хорошо играли, но выиграли. Возможно, нам сейчас такие победы тоже нужны», — цитирует Гончаренко пресс-служба «Урала».

По его словам, игра со столичной командой показала, что «Урал» способен качественно выходить из-под прессинга соперника.

«Торпедо» уступил в Екатеринбурге «Уралу» со счётом 0:1. Победный мяч забил на первой минуте матча Алексей Каштанов.

«Урал» (шесть очков) занимает второе место в турнирной таблице группы D. «Торпедо» (три) располагается на третьей строчке.

Ранее президент «Торе педо» Илья Геркус прокомментировал поражение от «Урала» в матче группового этапа Кубка России по футболу.