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Футболист сборной Колумбии Карраскаль вернётся в расположение ЦСКА 30 сентября

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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, когда колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль вернётся в расположение команды.
Футболист сборной Колумбии Карраскаль вернётся в расположение ЦСКА 30 сентября
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Зайнутдинов прилетел сегодня утром, Виктор Мендес — буквально час назад. Хесус Медина прибывает сегодня в Москву в районе полуночи, Карраскаля ждём в Москве уже ночью 30 сентября», — цитирует Брейдо ТАСС.

Футболисты были вызваны в свои национальные сборные. Пауза на международные матчи длилась с 19 по 27 сентября.

ЦСКА 28 сентября на «ВЭБ Арене» встречается с «Сочи» в матче третьего тура группового этапа Кубка России.

Ранее бывший защитник ЦСКА Андрей Соломатин оценил шансы армейской команды в борьбе за золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2022/23.

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