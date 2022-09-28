Футболист сборной Колумбии Карраскаль вернётся в расположение ЦСКА 30 сентября

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, когда колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль вернётся в расположение команды.

«Зайнутдинов прилетел сегодня утром, Виктор Мендес — буквально час назад. Хесус Медина прибывает сегодня в Москву в районе полуночи, Карраскаля ждём в Москве уже ночью 30 сентября», — цитирует Брейдо ТАСС.

Футболисты были вызваны в свои национальные сборные. Пауза на международные матчи длилась с 19 по 27 сентября.

ЦСКА 28 сентября на «ВЭБ Арене» встречается с «Сочи» в матче третьего тура группового этапа Кубка России.

Ранее бывший защитник ЦСКА Андрей Соломатин оценил шансы армейской команды в борьбе за золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2022/23.