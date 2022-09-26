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Соломатин: ЦСКА будет бороться с «Зенитом» за первое место в РПЛ

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Бывший защитник московского ЦСКА Андрей Соломатин оценил шансы армейской команды в борьбе за золотые медали чемпионата России по футболу в сезоне-2022/23.

«ЦСКА ещё будет бороться за первое место. Да, проиграли «Торпедо» в последнем матче, но такие игры бывают. Нужно это пережить и идти дальше. Лично я считаю, что чемпионская гонка ещё продолжается. «Зенит» пока не чемпион», — цитирует Соломатина «РБ Спорт».

ЦСКА (20 очков) занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует в РПЛ петербургский «Зенит» (26).

Ранее бывший главный тренер петербургского «Зенита» Петржела заявил, что чемпионат России по футболу будет приостановлен.

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