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Петржела: думаю, чемпионат России по футболу будет приостановлен

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Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о санкциях в отношении российского футбола.
Петржела: думаю, чемпионат России по футболу будет приостановлен
  • РИА Новости

«Думаю, чемпионат России по футболу будет приостановлен, возможно, на очень долгий срок. Из-за всех событий в мире это будет вполне ожидаемым решением. Про международные игры говорить тоже не стоит — против России все боятся играть. Ситуация — катастрофа», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

УЕФА не допустил Россию к участию в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. А также отстранил все российские команды и клубы от международных турниров.

Ранее бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о продлении санкций в отношении российского футбола.

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