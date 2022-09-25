Петржела: думаю, чемпионат России по футболу будет приостановлен

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о санкциях в отношении российского футбола.

«Думаю, чемпионат России по футболу будет приостановлен, возможно, на очень долгий срок. Из-за всех событий в мире это будет вполне ожидаемым решением. Про международные игры говорить тоже не стоит — против России все боятся играть. Ситуация — катастрофа», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

УЕФА не допустил Россию к участию в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. А также отстранил все российские команды и клубы от международных турниров.

Ранее бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о продлении санкций в отношении российского футбола.