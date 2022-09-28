Колосков: пусть Педриньо и дальше забивает
«Будем радоваться покеру. Молодец, что тут скажешь. Но выводов по одному матчу делать не стоит. Пусть он и дальше забивает», — цитирует Колоскова «Матч ТВ».
Игра на «Арене Химки» завершилась со счётом 5:0 в пользу железнодорожников.
Педриньо оформил покер (20-я, 36-я, 50-я, 59-я минуты). Также отличился Вильсон Изидор (57-я).
Ранее Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника московского «Локомотива» Педриньо, прокомментировал покер своего клиента в ворота «Химок».