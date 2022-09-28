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Колосков: пусть Педриньо и дальше забивает

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков похвалил бразильского нападающего московского «Локомотива» Педро Габриэла за четыре забитых мяча в матче Кубка России.
Колосков: пусть Педриньо и дальше забивает

«Будем радоваться покеру. Молодец, что тут скажешь. Но выводов по одному матчу делать не стоит. Пусть он и дальше забивает», — цитирует Колоскова «Матч ТВ».

Игра на «Арене Химки» завершилась со счётом 5:0 в пользу железнодорожников.

Педриньо оформил покер (20-я, 36-я, 50-я, 59-я минуты). Также отличился Вильсон Изидор (57-я).

Ранее Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника московского «Локомотива» Педриньо, прокомментировал покер своего клиента в ворота «Химок».

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