Колосков: пусть Педриньо и дальше забивает

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков похвалил бразильского нападающего московского «Локомотива» Педро Габриэла за четыре забитых мяча в матче Кубка России.

«Будем радоваться покеру. Молодец, что тут скажешь. Но выводов по одному матчу делать не стоит. Пусть он и дальше забивает», — цитирует Колоскова «Матч ТВ».

Игра на «Арене Химки» завершилась со счётом 5:0 в пользу железнодорожников.

Педриньо оформил покер (20-я, 36-я, 50-я, 59-я минуты). Также отличился Вильсон Изидор (57-я).

Ранее Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника московского «Локомотива» Педриньо, прокомментировал покер своего клиента в ворота «Химок».