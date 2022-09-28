Гимнасты и тренеры сборной России получат бронь от мобилизации

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко сообщил, что члены национальной команды по спортивной гимнастике имеют бронь от мобилизации.

«Как мне сказали в Министерстве спорта, члены сборной России и их тренеры будут иметь бронь. Если кто-то из гимнастов получил повестку, нужно сходить в военкомат и прояснить ситуацию», — цитирует Родионенко РИА Новости.

21 сентября Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о ситуации с частичной мобилизацией.