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Гимнасты и тренеры сборной России получат бронь от мобилизации

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Старший тренер сборной России Валентина Родионенко сообщил, что члены национальной команды по спортивной гимнастике имеют бронь от мобилизации.
Гимнасты и тренеры сборной России получат бронь от мобилизации
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Как мне сказали в Министерстве спорта, члены сборной России и их тренеры будут иметь бронь. Если кто-то из гимнастов получил повестку, нужно сходить в военкомат и прояснить ситуацию», — цитирует Родионенко РИА Новости.

21 сентября Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о ситуации с частичной мобилизацией.

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