Гимнасты и тренеры сборной России получат бронь от мобилизации
- РИА Новости
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«Как мне сказали в Министерстве спорта, члены сборной России и их тренеры будут иметь бронь. Если кто-то из гимнастов получил повестку, нужно сходить в военкомат и прояснить ситуацию», — цитирует Родионенко РИА Новости.
21 сентября Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».
Ранее президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о ситуации с частичной мобилизацией.