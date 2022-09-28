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Геркус заявил о готовности пойти в армию в случае получения повестки

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Президент московского «Торпедо» Илья Геркус высказался по ситуации с частичной мобилизацией.
Геркус заявил о готовности пойти в армию в случае получения повестки
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Все, кто будет мобилизован на основаниях, которые объявило Министерство обороны, на законных основаниях, пойдут служить. Включая меня, если нужно. Это наш общий долг», — цитирует Геркуса ТАСС.

При этом он подчеркнул, что руководство «Торпедо» будет указывать на возможные ошибки при рассылке повесток сотрудникам клуба.

21 сентября Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов получили повестки из военкомата.





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