Геркус заявил о готовности пойти в армию в случае получения повестки

Президент московского «Торпедо» Илья Геркус высказался по ситуации с частичной мобилизацией.

«Все, кто будет мобилизован на основаниях, которые объявило Министерство обороны, на законных основаниях, пойдут служить. Включая меня, если нужно. Это наш общий долг», — цитирует Геркуса ТАСС.

При этом он подчеркнул, что руководство «Торпедо» будет указывать на возможные ошибки при рассылке повесток сотрудникам клуба.

21 сентября Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов получили повестки из военкомата.











