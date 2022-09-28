Геркус заявил о готовности пойти в армию в случае получения повестки
- РИА Новости
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«Все, кто будет мобилизован на основаниях, которые объявило Министерство обороны, на законных основаниях, пойдут служить. Включая меня, если нужно. Это наш общий долг», — цитирует Геркуса ТАСС.
При этом он подчеркнул, что руководство «Торпедо» будет указывать на возможные ошибки при рассылке повесток сотрудникам клуба.
21 сентября Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».
Ранее сообщалось, что фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов получили повестки из военкомата.