Manchester Evening Standard: «Тоттенхэм» проявляет интерес к голкиперу «Атлетико» Облаку

Вратарь «Атлетико» Ян Облак может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».

Футболист попал в сферу интересов «Тоттенхэма», об этом сообщает Manchester Evening Standard.

Словенский голкипер является воспитанником клуба «Олимпия Любляна», также футболист выступал за «Бейра-Мар», «Ольяненсе», «Риу Аве», «Бенфику». В 2014 году голкипер присоединился к испанскому клубу. Он провёл за «Атлетико» 360 матчей во всех турнирах, пропустил 275 мячей и 177 раз оставил ворота сухими.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» выкупит форварда Деяна Кулушевски у «Ювентуса» в конце сезона-2022/23.