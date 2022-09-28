Manchester Evening Standard: «Тоттенхэм» проявляет интерес к голкиперу «Атлетико» Облаку
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- © Angel Martinez
Футболист попал в сферу интересов «Тоттенхэма», об этом сообщает Manchester Evening Standard.
Словенский голкипер является воспитанником клуба «Олимпия Любляна», также футболист выступал за «Бейра-Мар», «Ольяненсе», «Риу Аве», «Бенфику». В 2014 году голкипер присоединился к испанскому клубу. Он провёл за «Атлетико» 360 матчей во всех турнирах, пропустил 275 мячей и 177 раз оставил ворота сухими.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» выкупит форварда Деяна Кулушевски у «Ювентуса» в конце сезона-2022/23.