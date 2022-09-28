военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Manchester Evening Standard: «Тоттенхэм» проявляет интерес к голкиперу «Атлетико» Облаку

Короткая ссылка
Вратарь «Атлетико» Ян Облак может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».
Manchester Evening Standard: «Тоттенхэм» проявляет интерес к голкиперу «Атлетико» Облаку
  • Gettyimages.ru
  • © Angel Martinez

Футболист попал в сферу интересов «Тоттенхэма», об этом сообщает Manchester Evening Standard.

Словенский голкипер является воспитанником клуба «Олимпия Любляна», также футболист выступал за «Бейра-Мар», «Ольяненсе», «Риу Аве», «Бенфику». В 2014 году голкипер присоединился к испанскому клубу. Он провёл за «Атлетико» 360 матчей во всех турнирах, пропустил 275 мячей и 177 раз оставил ворота сухими.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» выкупит форварда Деяна Кулушевски у «Ювентуса» в конце сезона-2022/23.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить