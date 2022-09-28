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Романо: «Тоттенхэм» выкупит нападающего Кулушевски у «Ювентуса» в конце сезона

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«Тоттенхэм» выкупит форварда Деяна Кулушевски у «Ювентуса» в конце сезона-2022/23.
Романо: «Тоттенхэм» выкупит нападающего Кулушевски у «Ювентуса» в конце сезона
  • AP
  • © Antonio Calanni

У английского клуба есть два варианта сделки. В случае, если футболист примет участие в 20 матчах, а клуб выйдет в Лигу чемпионов, лондонцы будут обязаны выкупить игрока за €35 млн, сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Уточняется, что лондонский клуб может активировать опцию выкупа футболиста, если ни одно из условий сделки не будет выполнено.

21-летний швед присоединился к «Тоттенхэму» в 2021 году. С тех пор Кулушевски провёл в составе «шпор» 29 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер хочет подписать форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

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