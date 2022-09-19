Calciomercatoweb: в «Челси» предлагают Лукаку и деньги в обмен на Кейна

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер хочет подписать форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

За нападающего сборной Англии в «Челси» готовы предложить права на форварда Ромелу Лукаку и денежную доплату, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Calciomercatoweb.

Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». Всего за английский клуб он провёл 395 матчей, в которых забил 254 мяча и отдал 60 результативных передач.

29-летний бельгиец выступает за «Интер» на правах аренды.

Ранее технический директор «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал слухи о возможном переходе Рафаэла Леау в «Челси».