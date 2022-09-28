Роднина — о призыве спортсменов в армию: чем они отличаются от обычных людей?

Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о призыве спортсменов в армию.

«Сложно сказать, должны ли спортсмены быть освобождены от службы в армии. С одной стороны, чем они отличаются от обычных людей? Тем более времена сейчас непростые. С другой — этот вопрос всегда удавалось решать. Например, оба моих партнёра ещё во времена СССР отслужили в спортивной роте. Это абсолютно нормальная практика. Полагаю, сейчас ситуация изменилась не сильно. Речь же не идёт о службе на общих основаниях», — рассказала Роднина RT.

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