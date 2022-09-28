военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Роднина — о призыве спортсменов в армию: чем они отличаются от обычных людей?

Короткая ссылка
Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о призыве спортсменов в армию.
Роднина — о призыве спортсменов в армию: чем они отличаются от обычных людей?
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Сложно сказать, должны ли спортсмены быть освобождены от службы в армии. С одной стороны, чем они отличаются от обычных людей? Тем более времена сейчас непростые. С другой — этот вопрос всегда удавалось решать. Например, оба моих партнёра ещё во времена СССР отслужили в спортивной роте. Это абсолютно нормальная практика. Полагаю, сейчас ситуация изменилась не сильно. Речь же не идёт о службе на общих основаниях», — рассказала Роднина RT.

Ранее Роднина предположила, почему Дмитрий Алиев и Макар Игнатов могли получить повестки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить