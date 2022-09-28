военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Роднина предположила, почему Алиев и Игнатов могли получить повестки

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Ирина Роднина предположила, почему Дмитрий Алиев и Макар Игнатов могли получить повестки.
Роднина предположила, почему Алиев и Игнатов могли получить повестки
  • РИА Новости

«Я думаю, сначала надо разобраться, что конкретно произошло в их случае. Они могли получить повестки как в связи с частичной мобилизацией, так и по обыкновенной срочной службе. Не забывайте, что сейчас идёт осенний призыв. Поэтому здесь всё не так однозначно. А люди, работающие в военкоматах, не в курсе, кто спортсмен, а кто нет. У них просто есть список фамилий, откуда они и вызывают мужчин», — заявила Роднина RT.

Ранее российский тренер по фигурному катанию Нина Мозер пообещала, что спортсменов сборной России не будут призывать в армию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить