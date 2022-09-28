Роднина предположила, почему Алиев и Игнатов могли получить повестки

Депутат Госдумы Ирина Роднина предположила, почему Дмитрий Алиев и Макар Игнатов могли получить повестки.

«Я думаю, сначала надо разобраться, что конкретно произошло в их случае. Они могли получить повестки как в связи с частичной мобилизацией, так и по обыкновенной срочной службе. Не забывайте, что сейчас идёт осенний призыв. Поэтому здесь всё не так однозначно. А люди, работающие в военкоматах, не в курсе, кто спортсмен, а кто нет. У них просто есть список фамилий, откуда они и вызывают мужчин», — заявила Роднина RT.

Ранее российский тренер по фигурному катанию Нина Мозер пообещала, что спортсменов сборной России не будут призывать в армию.