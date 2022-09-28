Российский тренер по фигурному катанию Нина Мозер пообещала, что спортсменов сборной России не будут призывать в армию.

«Достаточно странно, что повестки пришли фигуристам именно из Санкт-Петербурга. В моей группе их, к счастью, никто не получал. Но скоро данный вопрос будет решён. Недавно я была в Министерстве спорта, и там заявили, что собираются оградить от призыва всех людей, выступающих в сборных страны. Поэтому вопрос с Алиевым и Игнатовым должен быть решён положительно», — сказала Мозер RT.

Ранее тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина заявила, что тренер по общефизической подготовке Егор Челошкин получил повестку.