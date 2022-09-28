Тренер фигуристов группы Мишина получил повестку

Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина заявила, что тренер по общефизической подготовке (ОФП) Егор Челошкин получил повестку.

«Наш тренер по ОФП Челошкин работает также и в ФФККР, он получил повестку, студент заочного медицинского университета. Мы обращаемся в федерацию фигурного катания Санкт‑Петербурга, ФФККР, они стараются помогать. Вообще, даже тем, кому ещё не пришли повестки, надо заниматься этим вопросом, чтобы все необходимые документы для отсрочки были на руках», — цитирует Мишину «Матч ТВ».

28 сентября сообщалось, что фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов получили повестки из военкомата.

22-летний Игнатов завоевал серебро чемпионата России (2021), бронзу этапа Гран-при в Москве (2019), золото финала Кубка России (2020).

23-летний Алиев — чемпион Европы 2020 года и серебряный призёр европейского первенства 2018 года.

Оба спортсмена тренируются в Санкт-Петербурге в группе Евгения Рукавицына.

21 сентября российский лидер Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова предложила дать отсрочку фигуристам Алиеву и Игнатову до чемпионата мира.