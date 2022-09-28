Устюгов пока планирует выступать только в предстоящем сезоне

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал о планах на будущее.

«Я отвожу себе только предстоящий зимний сезон, а дальше посмотрим. Евгений Дементьев говорит, чтобы я настраивался на четыре года, до следующей Олимпиады. Но если мне каждый сезон по два раза в год спину будет клинить — я такое терпеть не готов», — цитирует Устюгова «Чемпионат».

30-летний лыжник завоевал золотую медаль Олимпиады 2022 года в Пекине в эстафетной гонке. Он также является двукратным чемпионом мира.

Устюгов пропустил летний чемпионат страны из-за болезни. Спортсмен опубликовал фотографию с градусником, на котором была зафиксирована температура 38,1.

Ранее Устюгов рассказал о своём отношении к отстранению российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.