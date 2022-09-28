Лагно лидирует перед последним туром на этапе Гран-при по шахматам в Астане

Россиянка Екатерина Лагно сохранила лидерство в общем зачёте первого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Астане.

Российская шахматистка сыграла вничью с Жансаей Абдумалик из Казахстана в партии десятого тура. Игра завершилась после 13-го хода Абдумалик, которая играла чёрными фигурами.

В активе Лагно перед заключительным туром 7,5 очка. Далее расположились россиянка Александра Горячкина (семь очков), китаянка Чжу Цзинэр (шесть), Александра Костенюк (5,5) из России.

Этап Гран-при в Астане завершится 30 сентября.

Ранее сообщалось, что Швейцария не выдала шахматисту Анатолию Карпову визу для поездки в Женеву.