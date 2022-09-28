Посольство США призвало всех американских граждан покинуть Россию
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«Граждане США не должны посещать Россию, а те, кто там проживает или путешествует в России, должны немедленно покинуть страну, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок», — говорится в сообщении американского посольства.
21 сентября российский лидер Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».
Ранее сообщалось, что фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов получили повестки из военкомата.