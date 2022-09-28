Данило: моя цель — вернуть «Ювентус» на то место, которое он заслуживает

Защитник «Ювентуса» Данило высказался о текущей ситуации в команде.

«У нас хороший состав, в команде есть химия, и это заметно на поле. Мы не знаем, что будет дальше, но мы на правильном пути к успеху. В «Ювентусе» ты становишься лидером. Моя цель — вернуть «Ювентус» на место, которое он заслуживает», — цитирует Данило Football Italia.

31-летний Данило известен по выступлениям за «Сантос», «Порту», «Реал Мадрид» и «Манчестер Сити». С 2019 года он защищает цвета «Ювентуса», за который провёл 114 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал семь результативных передач.

После семи туров чемпионата Италии сезона-2022/23 итальянский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав десять очков.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» выкупит форварда Деяна Кулушевски у «Ювентуса» в конце сезона-2022/23.