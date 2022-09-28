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Октябрьский турнир Ural FC в Самаре перенесён на зиму

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В организации Ural FC сообщили о переносе турнира в Самаре.
Октябрьский турнир Ural FC в Самаре перенесён на зиму
  • Gettyimages.ru
  • © South_agency

«Уважаемые друзья, лига Ural FC сообщает, что международный турнир по смешанным единоборствам K-1 — Ural FC 2, запланированный на 21 октября в Самаре, переносится на один из зимних месяцев. Место проведения турнира останется прежним», — говорится в сообщении.

Напомним, что на арене СКК «Дворец спорта имени В. Высоцкого» должен был состояться международный турнир по смешанным единоборствам, где главным поединком вечера значилась встреча бойца клуба «Архангел Михаил» Штыркова и чемпиона России, Европы и мира по кикбоксингу Абасова.

В активе Штыркова 21 победа в ММА, два поражения и одна ничья. У Абасова семь побед и три поражения.

Ранее сообщалось, что российский боец Магомед Исмаилов во второй раз за день принял участие в потасовке.

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