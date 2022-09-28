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Легкоатлет Дюплантис: трудно не сочувствовать Моргунову

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Олимпийский чемпион в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис выразил сочувствие серебряному призёру чемпионата Европы и трёхкратному чемпиону России Тимуру Моргунову в связи с невозможностью соревноваться на международном уровне из-за санкций.
Легкоатлет Дюплантис: трудно не сочувствовать Моргунову
  • AP
  • © Charlie Riedel

«Для него это сложная ситуация. Это сложный вопрос. Трудно судить, что правильно, а что неправильно, поэтому я рад, что мне не нужно принимать это решение. У меня нет мнения об этом. Трудно не сочувствовать Моргунову. Он очень талантливый прыгун с шестом и был очень хорош», — приводит слова Дюплантиса NRK.

World Athletics 1 марта запретила спортсменам из России и Белоруссии выступать на соревнованиях, проходящих под её эгидой.

Напомним, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) с 2015 года лишена членства в международной федерации. По этой причине российские легкоатлеты могли выступать только в нейтральном статусе.

8 июля World Athletics одобрила получение нейтрального статуса 18 российским спортсменам, однако россияне не смогут принять участие в чемпионате мира 2022 года.

Ранее Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом на ЧМ по лёгкой атлетике в США.

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