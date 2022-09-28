Экс-игрок «Реала» де ла Ред заявил, что не слышал об интересе испанских клубов к Захаряну
- РИА Новости
«Если честно, понятия не имею, о чём идёт речь», — цитирует де ла Реда Metaratings.ru.
В летнее трансферное окно «Челси» был намерен подписать Захаряна, активировав опцию выкупа за €15 млн. Из-за санкций Великобритании в отношении России сделка была отменена. Также сообщалось об интересе «Реала» и «Барсы» к полузащитнику.
В текущем сезоне Захарян провёл 11 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.
Ранее Гаджи Гаджиев отреагировал на информацию о том, что Захарян может сменить спортивное гражданство.