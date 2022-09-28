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В СБР опровергли информацию о том, что биатлонисты сборной России получили повестки

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о ситуации с получением повесток российскими биатлонистами.
В СБР опровергли информацию о том, что биатлонисты сборной России получили повестки
  • Gettyimages.ru
  • © GibsonPictures

«На настоящий момент по той информации, которая есть у СБР, члены сборной России повесток не получали. В ряде регионов есть спортсмены, которые получили повестки», — цитирует Майгурова РИА Новости.

Он добавил, что союз предпринимает шаги, чтобы помочь этим спортсменам.

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что несколько биатлонистов сборной России получили повестки в военкомат.

Ранее Дмитрий Васильев заявил, что если биатлонисты получат повестки, то пойдут служить.

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