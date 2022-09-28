В СБР опровергли информацию о том, что биатлонисты сборной России получили повестки
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«На настоящий момент по той информации, которая есть у СБР, члены сборной России повесток не получали. В ряде регионов есть спортсмены, которые получили повестки», — цитирует Майгурова РИА Новости.
Он добавил, что союз предпринимает шаги, чтобы помочь этим спортсменам.
Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что несколько биатлонистов сборной России получили повестки в военкомат.
Ранее Дмитрий Васильев заявил, что если биатлонисты получат повестки, то пойдут служить.