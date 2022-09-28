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Васильев: если биатлонисты получат повестки, то пойдут служить

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Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев высказался о получении повесток биатлонистами.
Васильев: если биатлонисты получат повестки, то пойдут служить
  • Gettyimages.ru
  • © technotr

«Как и все военнообязанные граждане РФ, они должны будут выполнить требование и пойти служить. Другой вопрос: целесообразно ли забирать спортсменов? Есть ведь большое количество людей, которые отслужили недавно», — цитирует Васильева «Спорт День за Днём».

Он добавил, что если это в интересах страны, то спортсмены должны защищать её.

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что несколько биатлонистов сборной России получили повестки в военкомат.

Ранее Владимир Минеев рассказал, как его мама отреагировала на повестку из военкомата.

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