Васильев: если биатлонисты получат повестки, то пойдут служить
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«Как и все военнообязанные граждане РФ, они должны будут выполнить требование и пойти служить. Другой вопрос: целесообразно ли забирать спортсменов? Есть ведь большое количество людей, которые отслужили недавно», — цитирует Васильева «Спорт День за Днём».
Он добавил, что если это в интересах страны, то спортсмены должны защищать её.
Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что несколько биатлонистов сборной России получили повестки в военкомат.
Ранее Владимир Минеев рассказал, как его мама отреагировала на повестку из военкомата.