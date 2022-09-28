Гендиректор «Зенита»: решение об участии Барриоса в матче со «Спартаком» будет принято в день игры
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«Барриос уже летит в Россию. Решение об участии игрока в матче со «Спартаком» будет принято в день игры», — цитирует Медведева «Чемпионат».
Встреча команд пройдёт 29 сентября в Москве. После двух туров красно-белые лидируют в группе B, набрав шесть очков. «Зенит» — третий с тремя баллами.
Хавбек в текущем сезоне провёл за петербургский клуб 11 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.
Ранее бывший футболист испанской «Севильи» Александр Кержаков поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом».