В Госдуме осудили решение отстранить «КАМАЗ-мастер» от участия в ралли «Дакар»
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«Удивительно, когда просят подписать такие петиции. Странно, что они не просят подписать петицию в поддержку амурского тигра. Их требование совершенно глупое! Где Украина и Африка?» — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».
Он добавил, что организаторам должно быть обидно из-за неучастия одной из «самых ярких и титулованных команд».
В команде «КАМАЗ-мастер» отказались подписать специальную анкету Международной автомобильной федерации (FIA).
FIA разрешила пилотам из России и Белоруссии выступать только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа, где прописан ряд ограничений.
Ранее Сергей Карякин заявил, что бессмысленно подавать в суд на документ FIA, потому что он может меняться.