В Госдуме осудили решение отстранить «КАМАЗ-мастер» от участия в ралли «Дакар»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв высказался о том, что «КАМАЗ-мастер» не выступит на ралли-марафоне «Дакар».

«Удивительно, когда просят подписать такие петиции. Странно, что они не просят подписать петицию в поддержку амурского тигра. Их требование совершенно глупое! Где Украина и Африка?» — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что организаторам должно быть обидно из-за неучастия одной из «самых ярких и титулованных команд».

В команде «КАМАЗ-мастер» отказались подписать специальную анкету Международной автомобильной федерации (FIA).

FIA разрешила пилотам из России и Белоруссии выступать только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа, где прописан ряд ограничений.

Ранее Сергей Карякин заявил, что бессмысленно подавать в суд на документ FIA, потому что он может меняться.