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Кобелев объяснил, почему РФС не стоит переходить в AFC

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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конференцию футбола (AFC).
Кобелев объяснил, почему РФС не стоит переходить в AFC
  • РИА Новости

«Я считаю, что ни в коем случае в Азию нельзя переходить. Мы тогда на века исключим себя из большого, европейского футбола. Надо переждать, перетерпеть. И потом попытаться вновь начать с нуля в УЕФА», — цитирует Кобелева «Спорт уик-энд».

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее в Госдуме прокомментировали возможный переход РФС в AFC.

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