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В Госдума прокомментировали возможный переход РФС в AFC

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Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конференцию футбола (AFC).
В Госдума прокомментировали возможный переход РФС в AFC
  • РИА Новости

«Переход в Азию? Это будет очень сложно сделать. Да и зачем? Мы надеемся, что нас вернут в скором времени. Да и многие международные организации заинтересованы в этом», — приводит слова Свищёва «Спорт-Экспресс».

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги Наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал идею перехода РФС в AFC.

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