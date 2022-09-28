Гризманн признан лучшим футболистом «Атлетико», лишь раз появившись в стартовом составе

Нападающий Антуан Гризманн признан лучшим футболистом мадридского «Атлетико» по итогам сентября.

Футболист лишь раз за месяц попал в стартовый состав команды. Это произошло в матче шестого тура Примеры в мадридском дерби с «Реалом» (0:2).

Игровое время Гризманна связано с тем, что если футболист будет играть много, то клуб должен активировать опцию выкупа игрока у «Барселоны» за €40 млн.

В нынешнем сезоне Гризманн провёл за «Атлетико» шесть матчей в Примере и забил два гола.

Ранее сообщалось, что «Реал» обыграл «Атлетико» и вернул лидерство в Примере.