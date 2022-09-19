«Реал» обыграл «Атлетико» и вернул лидерство в Примере

«Реал» в гостях нанёс поражение «Атлетико» в матче шестого тура чемпионата Испании по футболу.

Игра на стадионе «Ванда Метрополитано» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Карло Анчелотти.

В составе «Реала» мячи забили Родриго (18-я минута), Федерико Вальверде (36-я). У «Атлетико» отличился Марио Эрмосо (83-я).

«Реал» (18 очков) лидирует в чемпионате Испании. «Атлетико» (десять) располагается на седьмой строчке.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави поделился эмоциями от победы команды в матче шестого тура чемпионата Испании по футболу с «Эльче».