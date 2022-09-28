Сборная Аргентины не проигрывает уже 35 матчей подряд

Сборная Аргентины по футболу обыграла команду Ямайки в товарищеском матче.

Встреча завершилась со счётом 3:0.

Таким образом, аргентинская команда не проигрывает уже 35 матчей подряд во всех турнирах. В последний раз подопечные Лионеля Скалони уступили сборной Бразилии в полуфинале Кубка Америки в 2019 году. Игра завершилась со счётом 0:2.

Игра с Ямайкой была последней контрольной игрой для Аргентины перед стартом чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Ранее сообщалось, что Месси не вернётся в «Барселону», если там будет Жерар Пике.