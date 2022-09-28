военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Сборная Аргентины не проигрывает уже 35 матчей подряд

Короткая ссылка
Сборная Аргентины по футболу обыграла команду Ямайки в товарищеском матче.
Сборная Аргентины не проигрывает уже 35 матчей подряд
  • Gettyimages.ru

Встреча завершилась со счётом 3:0.

Таким образом, аргентинская команда не проигрывает уже 35 матчей подряд во всех турнирах. В последний раз подопечные Лионеля Скалони уступили сборной Бразилии в полуфинале Кубка Америки в 2019 году. Игра завершилась со счётом 0:2.

Игра с Ямайкой была последней контрольной игрой для Аргентины перед стартом чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Ранее сообщалось, что Месси не вернётся в «Барселону», если там будет Жерар Пике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить