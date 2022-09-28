Сборная Аргентины не проигрывает уже 35 матчей подряд
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Встреча завершилась со счётом 3:0.
Таким образом, аргентинская команда не проигрывает уже 35 матчей подряд во всех турнирах. В последний раз подопечные Лионеля Скалони уступили сборной Бразилии в полуфинале Кубка Америки в 2019 году. Игра завершилась со счётом 0:2.
Игра с Ямайкой была последней контрольной игрой для Аргентины перед стартом чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Ранее сообщалось, что Месси не вернётся в «Барселону», если там будет Жерар Пике.