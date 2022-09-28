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Григорян: поражает ослиное упорство, с которым «Спартак» не хочет видеть в клубе своих бывших звёзд

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Бывший тренер «Анжи» Александр Григорян прокомментировал назначение Пола Эшуорта спортивным директором «Спартака».
Григорян: поражает ослиное упорство, с которым «Спартак» не хочет видеть в клубе своих бывших звёзд
  • РИА Новости

«Поражает абсолютно ослиное упорство, пусть не обижаются, с которым бывших звёзд «Спартака» не хотят видеть в клубе. Звёзды, правда, разные, иногда бывает ещё то добро. Все топ‑клубы, которые уважают себя, идут по этому пути», — цитирует Григоряна «Матч ТВ».

Первый вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцын возглавил совет директоров красно-белых 26 сентября. В этот же день было объявлено о назначении Эшуорта спортивным директором клуба. До этого специалист уже работал в России и в 2005 году занимал такую же должность в «Ростове».

Ранее Андрей Канчельскис заявил, что его удивило назначение Эшуорта на пост спортивного директора «Спартак».

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