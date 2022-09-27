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Тихонов раскритиковал NSF за призыв отстранить Карякина от участия в соревнованиях

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на призыв Норвежской шахматной федерации (NSF) отстранить российского гроссмейстера Сергея Карякина от участия в соревнованиях.

«Всю жизнь, везде, какой бы скандал ни был, норвежцы в этом участвуют. Сами нарушают, потом пытаются запретить другим. Это у них закон. Отмороженные, думают только о себе!» — цитирует Тихонова РИА Новости.

27 сентября NSF призвала организаторов рейтинговых турниров отстранить от соревнований гроссмейстера и других шахматистов и поддержала решение Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной шахматной федерации (ФИДЕ) разрешить участие российских спортсменов в соревнованиях под нейтральным флагом.

Ранее Карякин прокомментировал отказ норвежца Магнуса Карлсена продолжать встречу с американцем Хансом Ниманном в шестом туре онлайн-турнира Julius Baer Generation Cup.

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