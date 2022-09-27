Хореограф группы Мишина — о работе с Семененко: внутри взбалмошный, бунтарский

Заведующая отделением пластической выразительности и актёрского мастерства Академии танца Бориса Эйфмана Елизавета Навиславская поделилась впечатлениями о работе с фигуристом Евгением Семененко.

«Женя очень умный. Конечно, внутри взбалмошный, бунтарский, как нормальный 19-летний мальчик, но старается всегда быстро зацепить то, что я хочу. Был немного поджатый верх — сейчас уже меньше, меня это радует, он молодец», — цитирует Навиславскую «Чемпионат».

Фигурист в апреле упал на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» после неудачной попытки четверного прыжка и ударился головой о лёд, после чего его увезли на каталке и доставили в больницу, где диагностировали сотрясение мозга.

25 сентября Семененко выступил на контрольных прокатах сборной России с новой произвольной программой.

Ранее Семененко рассказал, кто повлиял на формирование его образа.