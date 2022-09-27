Чарр: проведение боя Фьюри с Джошуа — плохо для бокса

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) сириец Мануэль Чарр считает, что он, а не Энтони Джошуа должен провести бой с британцем Тайсоном Фьюри.

«Если бы Тайсон Фьюри сразился с Энтони Джошуа, это было бы плохо для бокса. Джошуа психологически сломлен, и ему необходимо прийти в себя после двух поражений. Все знают, что Фьюри пообещал сразиться со мной. Если он настоящий спартанец, тогда он должен сразиться с настоящим суперменом. И это я», — цитирует Чарра Sky Sports.

По его словам, если Джошуа сейчас примет бой с Фьюри, то его промоутеру Эдди Хирну придётся сменить свою работу.

Фьюри провёл 33 боя, в которых 32 раза одержал победу, один поединок закончился ничьей. Последний бой с участием британца состоялся 23 апреля. Его противником стал соотечественник Диллиан Уайт. Фьюри выиграл бой техническим нокаутом.

Чарр за свою профессиональную карьеру провёл 36 поединков, в которых одержал 32 победы и четырежды уступил оппонентам. В последнем бою сириец выиграл нокаутом во втором раунде у американца Кристофера Лавджоя.

Ранее сообщалось, что чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO, IBF украинский боксёр Александр Усик думает о завершении профессиональной карьеры.