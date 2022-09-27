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Хореограф группы Мишина: сейчас Туктамышева работает, как большой артист

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Заведующая отделением пластической выразительности и актёрского мастерства Академии танца Бориса Эйфмана Елизавета Навиславская рассказала о работе с фигуристкой Елизаветой Туктамышевой.
Хореограф группы Мишина: сейчас Туктамышева работает, как большой артист
  • globallookpress.com
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24

«Как артист, который попадает в обстоятельства, начинает их чувствовать и увлекает за собой зрителя, так и Лиза создаёт в этой программе особую атмосферу. Для меня она в этой программе сделала глубокий шаг в глубину понимания образа», — цитирует Навиславскую «Чемпионат».

Она также сообщила, что присылала фигуристке видео «Танцующая в темноте», от которого родился творческий импульс. По её словам, сейчас спортсменка настолько погружена в этот материал, что, конечно, выглядит крайне убедительно.

25-летняя Туктамышева презентовала новую произвольную программу по мотивам композиции Игоря Крутого «Одиночество» на контрольных прокатах сборной России.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова восхитилась Туктамышевой на контрольных прокатах сборной России.

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